«El Feyenoord ficha a un jugador valorado en 10 millones de euros»

El Feyenoord reforzará su defensa con Mika Mármol. Según FR12.nl, el central español de 24 años, que jugaba en Las Palmas y atrajo a varios clubes, ha elegido fichar por el De Kuip.

El fin de semana se informó de que el club de Róterdam ya le había presentado una primera oferta. El defensa, que puede actuar como central izquierdo o lateral izquierdo, quedará libre este verano.

Pese al interés del Deportivo de La Coruña, el SC Braga, el Olympiakos, el Espanyol y el Celta de Vigo, el central ha optado por el conjunto neerlandés.

Ahora, según FR12.nl, fuentes bien informadas aseguran que Mármol elige al Feyenoord, atraído por la posibilidad de jugar con regularidad y disputar la Liga de Campeones.

Criado en la cantera del FC Barcelona, regresó años después y llegó a debutar un minuto con el primer equipo en la 2021/22.

Tras pasar por el FC Andorra, fichó por Las Palmas de Segunda División, donde completó una gran temporada que terminó con el equipo en quinta posición.

Ha disputado siete partidos con las categorías inferiores de la selección española y aún no ha debutado con la absoluta. Transfermarkt valora a este defensa de 1,83 metros en diez millones de euros.