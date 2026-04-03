El Feyenoord está furioso y exige una compensación económica inmediata

El Feyenoord está muy molesto con la actuación de la Federación Eslovaca. Leo Sauer se lesionó durante el parón internacional y, por lo tanto, la temporada ha terminado para el delantero. Para gran frustración del entrenador Robin van Persie y del director Dennis te Kloese.

Por ello, el club de Róterdam está trabajando entre bastidores para reclamar el salario de Sauer a la federación eslovaca. Así lo informa el Algemeen Dagblad este viernes por la tarde.

«Robin van Persie no lo ha dicho, pero el Feyenoord reclama a la Federación Eslovaca de Fútbol el salario de Sauer», se puede leer en el periódico de Róterdam. La actuación de Eslovaquia molesta «más que de sobra» al club.

«Porque el Feyenoord dejó claro, tanto por escrito como verbalmente, que Sauer no estaría en condiciones de ser titular en los partidos. Su participación debía limitarse a unos pocos minutos como suplente».

Al seleccionador, Francesco Calzone, eso no le importó en absoluto. Simplemente alineó a Sauer, y eso le salió muy caro al delantero de veinte años. Poco antes del descanso sufrió una rotura muscular: fin de temporada.

A Van Persie le preguntaron al respecto el viernes durante una rueda de prensa. «Esto es muy decepcionante para Leo y un asunto complicado, también para el seleccionador de Eslovaquia, porque jugaban un partido muy importante», afirma el entrenador.

«Todo el mundo tiene las mejores intenciones, pero solo había jugado media hora con nosotros y ahora se acabó la temporada», se lamenta Van Persie, que, en realidad, solo puede recurrir al renqueante Raheem Sterling en la posición de extremo izquierdo.

El director Te Kloese se muestra «menos comprensivo», según escribe el AD. «Ha señalado a la Federación Eslovaca de Fútbol que, en los días previos al partido, se advirtió repetidamente de los riesgos para el jugador, que no estaba en plena forma cuando viajó a su país natal. Y el Feyenoord quiere ahora una compensación económica».

«Te Kloese también intentó a principios de semana incluir la situación en el orden del día de la Asociación de Clubes de Fútbol Europeos. Su propuesta recibió el apoyo de muchos clubes, a los que les molesta la facilidad con la que las selecciones nacionales tratan a los jugadores».