El Feyenoord dejó escapar este domingo por la tarde unos puntos muy valiosos ante el ADO Den Haag. El equipo de Giovanni van Bronckhorst no pasó del 2-2 en De Kuip frente al recién ascendido, que todavía no había sumado ningún punto, y para ello incluso tuvo que remontar un 0-2. Ayase Ueda y Anis Hadj Moussa evitaron con sus goles en la segunda parte la derrota.

Incluso antes del pitido inicial, el Feyenoord recibió un contratiempo. Jeremiah St. Juste se retiró lesionado durante el calentamiento, por lo que Javi López debutó como titular y Mika Mármol se desplazó al centro de la defensa. A continuación, los de Róterdam arrancaron con mucha posesión y generaron la primera amenaza por medio de Gaoussou Diarra.

Sin embargo, fue el ADO el que se adelantó de forma sorprendente en el minuto 12. Oussama Targhalline perdió el balón sin más, tras lo cual los visitantes salieron a toda velocidad al contragolpe y Nigel Thomas marcó el 0-1. Para el atacante nacido en Róterdam fue su primer gol de la temporada.

Después, el Feyenoord intentó reparar el daño y tuvo ocasiones de sobra para ello. Ueda cabeceó fuera, vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego y, a los 29 minutos, se plantó solo ante Kilian Nikiema, pero el portero del ADO evitó el empate. También Gjivai Zechiël puso a prueba a Nikiema, mientras que el Feyenoord ya había acumulado tras cuarenta minutos nada menos que un 72 por ciento de posesión y once remates.

A pesar de su dominio, el Feyenoord se fue al descanso por detrás en el marcador, tras lo cual Van Bronckhorst intervino dando entrada a Sem Steijn por Diarra. Steijn generó peligro de inmediato y, poco después de la reanudación, estrelló un balón en el palo a pase de Ueda. No mucho más tarde, sin embargo, el Feyenoord recibió otro duro golpe.

Sekou Sylla hizo el 0-2 en el minuto 53 al rematar raso a la esquina desde la frontal del área tras una fantástica jugada del ADO. El guardameta Tjark Ernst no dejó una impresión convincente en esa acción. Para Sylla, nacido en Schiedam e internacional con Guinea, fue su primer gol en la Eredivisie con el ADO.

Después de eso, el Feyenoord tuvo que redoblar esfuerzos y por fin encontró el descuento en el minuto 62. Ueda encontró espacio en el área y, de cerca, marcó el 1-2, tras lo cual Van Bronckhorst también dio entrada a Shaqueel van Persie. El ADO tuvo por medio de Illaijh de Ruijter una ocasión enorme para el 1-3, pero su control le falló en el momento decisivo.

En la otra portería, Hadj Moussa golpeó primero el palo antes de acertar finalmente en el minuto 72. El argelino se fue hacia dentro desde la derecha y colocó con calidad el balón, imparable, por detrás de Nikiema para firmar el 2-2. El Feyenoord no logró forzar el gol de la victoria en el tramo final y por ello tuvo que conformarse con un empate muy decepcionante ante un ADO que antes del duelo todavía no había sumado ni un solo punto.