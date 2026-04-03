¿El Feyenoord de gira por México? «También se han observado a estos costosos internacionales»

Según las noticias procedentes de México en los últimos días, el Feyenoord está explorando el mercado mexicano. Por lo tanto, cada vez parece más probable que el director general Dennis te Kloese vuelva a llevar las riendas el próximo verano en lo que respecta a los fichajes del club de Róterdam.

Ya se había filtrado anteriormente que Raúl Rangel, portero de las Chivas y de la selección mexicana, está en el punto de mira como nuevo portero titular del Feyenoord.

Según se dice ahora, Gilberto Mora (Club Tijuana), Érik Lira (Cruz Azul) y Ozziel Herrera (Tigres) también han sido objeto de un seguimiento exhaustivo por parte de los ojeadores del Feyenoord en los últimos tiempos. A primera vista, se trata de jugadores bastante caros.

Mora, cinco veces internacional, es un centrocampista de diecisiete años que, a pesar de su edad, ya ha disputado 49 partidos oficiales con el Club Tijuana. Últimamente también se le ha relacionado con grandes del fútbol español como el FC Barcelona y el Real Madrid.

Lira es un mediocampista defensivo de 25 años que cuenta con 22 partidos internacionales con México en su haber. Herrera es un extremo de 24 años que ha disputado siete partidos internacionales.

Te Kloese trabajó durante años en México, entre otros en el Chivas y el Tigres, y además colaboró con la Federación Mexicana de Fútbol.

Esto le proporcionó al directivo neerlandés una amplia red de contactos, que ha utilizado en varias ocasiones en los últimos años para el Feyenoord, con resultados dispares.