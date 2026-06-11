Según el Algemeen Dagblad, Carlos Vicens es candidato al banquillo del Feyenoord. El español, con contrato en el Braga hasta 2028, podría sustituir a Robin van Persie.

El técnico, de 43 años, llevó al Braga a las semifinales de la Europa League la temporada pasada y previamente fue asistente de Pep Guardiola en el Manchester City.

La temporada pasada eliminó al Feyenoord tras ganar 1-0 en casa, lo que provocó críticas a Van Persie por su once rotado.

En la Liga de Portugal, el Braga terminó cuarto, por detrás de Porto, Benfica y Sporting.

En 2022 estuvo a punto de fichar por el Heracles de la Eredivisie, pero el club descendió.

Sin embargo, el club descendió y el contrato se rescindió, así que regresó a Manchester.

En total, Vicens fue asistente de Guardiola durante cuatro años en el gigante europeo. El Braga le dio la oportunidad de dirigir su propio proyecto el verano pasado.