El Feyenoord busca fichar a una gran promesa, pero se enfrenta a un posible precio récord

Según FR12,el Feyenoord sigue al joven japonés Ryunosuke Sato, centrocampista de 19 años del FC Tokio.

Sato, considerado en Japón un gran talento, tiene contrato con el FC Tokyo hasta mediados de 2028. Según FR12, el Feyenoord ve en él un jugador con mucho potencial, que a largo plazo podría ser valioso para el primer equipo.

Puede actuar como centrocampista ofensivo, interior izquierdo, extremo izquierdo o lateral, aunque en Róterdam se le ve sobre todo como extremo izquierdo.

Según la prensa japonesa, destaca por sus acciones individuales y su capacidad para abrir defensas, sobre todo en el último tercio del campo.

Sin embargo, el traspaso no será fácil: el FC Tokio lo considera uno de sus mayores talentos y aspira a igualar o superar el récord de la J1 League con su venta.

Ese récord ronda los seis millones de euros, así que el Feyenoord debería pagar un traspaso elevado para ficharlo.

Esta temporada ha jugado 19 partidos en la J1 Vision League, torneo único de la Liga Profesional Japonesa, sumando 1.304 minutos, 6 goles y 1 asistencia.