El Feyenoord alcanza un acuerdo de principio sobre un delantero

Nacho Ferri está a punto de fichar por el Feyenoord. Según FR12.nl, el club de Róterdam alcanzó un acuerdo preliminar con el KVC Westerlo para el traspaso del delantero español de 21 años. Por ahora se desconoce el monto de la operación.

Solo faltan detalles de la transferencia de verano, pues el jugador aún tiene contrato por tres años con el club belga. Ferri ya acordó términos personales con el Feyenoord.

Ferri encaja en el perfil buscado: mide 1,92 m, domina el juego aéreo y trabaja incansablemente. La temporada pasada ganó el 64 % de sus duelos aéreos, el mejor registro de la Jupiler Pro League entre jugadores con al menos 100 disputas.

El Westerlo lo usó como referencia gracias a su físico. Su presión intensa y su movilidad encajan con lo que busca el Feyenoord para la próxima temporada.

El entrenador Giovanni van Bronckhorst quiere que siga creciendo como delantero en el Feyenoord. Aún debe mejorar en la definición: marcó once goles en 37 partidos la temporada pasada.

Llegó al Westerlo en 2025 procedente del Eintracht Fráncfort por 1,5 millones de euros y ahora Transfermarkt lo valora en seis millones.

Se formó en Montaverner, Ontinyent y Alzira antes de fichar por el Frankfurt en 2021. Su llegada no afectaría el futuro de Ayase Ueda, pretendido por equipos de la Premier League y la Bundesliga.