El «feroz defensa» llama a las puertas del Barcelona... y el Atlético está a la espera

El FC Barcelona sigue de cerca la situación del defensa argentino Cuti Romero, de 28 años y jugador del Tottenham Hotspur, tras los informes que apuntan a que el club londinense quiere venderlo este verano, en medio de una posible competencia por parte del Atlético de Madrid.

Los periodistas italianos Gianluigi Longari y Fabrizio Romano aseguran que el Tottenham quiere venderlo y que el jugador prefiere jugar en La Liga..

Romero, con contrato hasta 2029, es uno de los mejores centrales de Europa, por lo que interesa a ambos clubes españoles.

Según Mundo Deportivo, se requieren dos condiciones: que el club inglés acepte traspasarlo y que el jugador firme por LaLiga.

En cuanto al primer punto, la situación en Londres indica que la salida del argentino no es descartable: la relación entre Romero y la directiva del Tottenham es tensa, y la ausencia del equipo de las competiciones europeas la próxima temporada hace que su continuidad resulte menos atractiva.

Además, su peso deportivo y económico complica cualquier negociación.

Además, el jugador cree que su ciclo en Inglaterra termina y prefiere seguir en La Liga, lo que favorece a Barcelona y Atlético.

Sus cualidades —experiencia, liderazgo y un estilo defensivo intenso— encajan con lo que buscan ambos clubes.

La clave será el precio, pues la delicada situación económica del Barcelona podría favorecer al Atlético en la negociación.