El fenomenal Harry Kane lleva al Bayern de Múnich a la victoria en la DFB-Pokal con un hat-trick

El Bayern Múnich conquistó el sábado la DFB-Pokal ante el Stuttgart. En la primera parte, el «Rekordmeister» no convenció, pero, guiado por Harry Kane, dominó la segunda y ganó 3-0.

En el inicio, el Bayern sufrió ante un Stuttgart más peligroso, aunque sin ocasiones claras. Maximilian Mittelstadt avisó con un disparo lejano.

El conjunto de Vincent Kompany apenas generó peligro: un disparo bloqueado de Kane y otro lejano de Stanisic fueron sus únicas ocasiones.

En la segunda parte, el Bayern tomó la iniciativa y creó peligro. Kane remató de cabeza un centro medido de Michael Olise, que cambió de dirección: 1-0. Se había roto el hielo.

Los aficionados del Bayern respondieron con pirotecnia, y el partido se detuvo unos minutos por el humo.

Tras la reanudación, Konrad Laimer falló el 2-0 al disparar alto desde cerca. El Stuttgart seguía vivo, aunque perdía control.

Kane disipó dudas en el 79' con su gol 60. Primero remató al larguero desde lejos; en la siguiente acción giró y marcó: 2-0.

Para colmo, llegó el 3-0 tras una desafortunada mano: Kane remató su hat-trick sin fallar.

Con ese tanto, el delantero llegó a 61 goles en la temporada y se llevó dos premios.