El Fenerbahçe se ha clasificado para la ronda de play-off de la Champions League. Los Canarios Amarillos fueron también demasiado fuertes para el Sturm Graz en Austria tras el partido de ida en Estambul (2-0): 0-1. Anderson Talisca transformó un penalti tras el descanso para el Fenerbahçe, que se medirá en el play-off con el Olympique Lyon o el Sparta Praga.

El Fenerbahçe fue muy superior al Sturm en Turquía, pero no logró sentenciar la eliminatoria de forma prematura al ganar 'solo' por 2-0. El Sturm mantuvo así la esperanza, pero tampoco logró marcar en su propio estadio.

El Fenerbahçe siguió en la vuelta con lo que ya había empezado en Estambul: generar ocasiones. Así, el portero del Sturm, Daniil Khudyakov, tuvo que intervenir ante un disparo de Talisca al palo corto.

En el Fenerbahçe, donde Nathan Aké formó pareja en el centro de la defensa con Milan Skriniar, además de Talisca también Mason Greenwood generó peligro con frecuencia. A diferencia de la semana pasada, cuando marcó una vez, este martes no encontró el gol.

A mitad de la segunda parte, el defensa del Sturm Peter Petrovic llegó tarde en su entrada sobre Talisca, que fue derribado y transformó él mismo el penalti señalado instantes después: 0-1.

Jacob-Peter Hödl desaprovechó una buena ocasión de disparo a un cuarto de hora del final y con ello la emoción desapareció definitivamente de la eliminatoria. El Fenerbahçe no logró ampliar la ventaja hasta el 0-2, pero eso no le importó en absoluto.

Se quedó en 0-1 y, de este modo, el equipo del entrenador Ismail Kartal ya puede prepararse para un play-off en Chequia o Francia.



