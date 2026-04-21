El Fenerbahçe vive un dramático ensayo general antes del gran partido contra el Galatasaray

El Fenerbahçe quedó eliminado de la Copa de Turquía tras perder 1-0 ante el Konyaspor en cuartos. Mal ensayo de cara al duelo del domingo contra el líder, el Galatasaray.

Los visitantes rozaron el gol en el tiempo reglamentario, sobre todo mediante Talisca, pero el marcador se mantuvo a cero y el partido se alargó hasta la prórroga. Cuando todo apuntaba a los penaltis, llegó el minuto 120.

Blaz Kramer cayó en el área del Fener y, tras revisar el VAR, se marcó penal. Marko Jevtovic engañó a Ederson desde los once metros.

Sin tiempo para reaccionar, el conjunto estambulí se despidió de la Copa. Es el segundo tropiezo en cuatro días, tras el 2-2 ante Rizespor en el que Ederson erró gravemente y se escaparon puntos clave en la lucha por la liga.

Ahora debe recuperarse para el decisivo duelo liguero del domingo, donde visitará al Galatasaray, cuatro puntos por encima. Antes, el miércoles, el líder jugará ante Genclerbirligi en la Copa.