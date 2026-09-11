El Fenerbahçe ha terminado aceptando la salida del entrenador Ismail Kartal, según informan este viernes por la tarde los medios turcos. El gran club no ha logrado hacer cambiar de opinión al técnico, por lo que Dirk Kuijt queda por ahora al frente del grupo como entrenador interino.

Kartal provocó una gran sorpresa el jueves por la noche tras el partido de la Liga de Campeones ante la Roma. El Fenerbahçe empató 1-1, tras lo cual el entrenador anunció de forma totalmente inesperada su dimisión durante la rueda de prensa.

Poco antes, Kartal todavía había elogiado ampliamente a sus jugadores. "Esta noche felicito a mis jugadores y presento mi dimisión. Quiero dar las gracias a nuestros aficionados, a la gente de los medios, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores por todo el apoyo que he recibido hasta ahora", señaló.

El técnico afirmó haber tomado su decisión en interés del gran club turco. "He tomado esta decisión para despejar el camino para mi club. Hemos tomado esta decisión juntos como equipo", declaró Kartal, quien además hizo saber que ya no quiere regresar como entrenador del Fenerbahçe.

El presidente Aziz Yildirim se negó en un principio a colaborar con la salida de Kartal. "Sigue siendo nuestro entrenador y eso también se lo he dicho. Seguimos juntos, somos como una familia. Hasta que yo me vaya, seguirá siendo el entrenador principal", reaccionó el mandatario tras el sorprendente anuncio.

Sin embargo, el viernes quedó claro que un regreso de Kartal era cada vez más improbable. El técnico no apareció en el entrenamiento, según el periodista Yagiz Sabuncuoglu tenía sus teléfonos apagados y no estaba localizable para la directiva del club, tras lo cual Kuijt dirigió el entrenamiento junto a Zeki Göle.

Según los medios turcos, el Fenerbahçe ya ha aceptado que Kartal realmente se marcha. La directiva del club todavía habría intentado convencerle para que continuara, pero sin éxito, por lo que Kuijt es, al menos por ahora, el responsable del primer equipo.

Kuijt prepara con el primer equipo el próximo partido de Liga, el lunes que viene a domicilio ante el Gaziantep.