El Fenerbahçe no deja escapar su rapidísima ventaja ante el Samsunspor

El Fenerbahçe no falló este domingo en la Süper Lig. Los Canarios Amarillos fueron demasiado para el Samsunspor y se impusieron por 0-2 gracias a los goles de Vedat Muriqi y Oguz Aydin. El equipo del entrenador Ismail Kartal suma ahora seis puntos en tres partidos, mientras que el Samsunspor también se queda con cuatro puntos tras tres encuentros.

El Fenerbahçe casi no pudo empezar mejor el partido en Samsun. Oguz asistió a Muriqi, que mantuvo la sangre fría y colocó el balón con la izquierda en la escuadra inferior izquierda: 0-1.

Muriqi pareció tener derecho a un penalti apenas unos minutos después, cuando, tras su disparo en el área del Samsunspor, Gabriele Guarino le tocó la espinilla. El árbitro y el VAR no consideraron la infracción lo bastante grave.

Tras una buena jugada previa de Archie Brown, el kosovar tuvo una nueva ocasión para marcar su segundo gol de la noche. Desde unos metros delante de la portería, cabeceó al larguero para su propia incredulidad.

Cinco minutos después del descanso, el Fenerbahçe hizo por fin el esperado 0-2. El Fenerbahçe lanzó un contraataque e Irfan Can Kahveci encontró espacio por la izquierda para Oguz, que se acomodó el balón a la izquierda y sacó un disparo devastador.

El Fenerbahçe siguió teniendo ocasiones para ampliar la ventaja, pero por fallos de, entre otros, Muriqi y Romelu Lukaku, no hubo más goles. Como la defensa, con Nathan Aké entre otros, mantuvo la portería a cero, al Fenerbahçe eso no le importó en absoluto: 0-2.