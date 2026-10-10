El Fenerbahçe no falló este sábado en la Süper Lig turca. Los Canarios Amarillos ganaron por 0-3 en su visita al Çaykur Rizespor y, con esta victoria, se sitúan ahora a tres puntos del líder, el Galatasaray, y a uno del sorprendente Amedspor.

El Fenerbahçe, donde el internacional neerlandés Nathan Aké formó en el centro junto a Milan Skriniar, se adelantó al cuarto de hora. Tras pasar por Matteo Guendouzi y Kerem Aktürkoglu, el balón le cayó a Marco Asensio, cuyo disparo, desviado, acabó entrando con fortuna: 0-1.

Durante mucho tiempo, el Fenerbahçe no logró abrir brecha, pero tras el descanso el gran club de Estambul lo consiguió igualmente. Irfan Can Kahveci recibió el balón y lo colocó con la izquierda de forma magnífica en la escuadra lejana.

El Rizespor estaba roto y encajó poco después también el tercer gol. El suplente Romelu Lukaku asistió a Oguz Aydin, que pudo avanzar en conducción y remató con brillantez para hacer el 0-3.

El Fenerbahçe ya puede centrarse en una serie de semanas intensas, con partidos consecutivos ante el Aston Villa (fuera), el Alanyaspor (en casa), el Slavia Praga (en casa) y el Galatasaray (fuera).



