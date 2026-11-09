El Fenerbahçe emite un comunicado oficial sobre los rumores de Totti

El club turco Fenerbahçe emitió un comunicado oficial en el que desmintió la veracidad de las informaciones que circulaban sobre la cercanía de la leyenda de la Roma, Francesco Totti, a incorporarse a la dirección deportiva de la entidad, tras los informes que hablaban de la posibilidad de que asumiera un papel clave en el proyecto deportivo del equipo durante el próximo periodo.

El diario turco "Sözcü" había publicado este lunes un reportaje bajo el título "El alma futbolística del Fenerbahçe", en el que hablaba de la posibilidad de nombrar a Totti en la dirección deportiva del club, para que fuese la mente maestra del nuevo proyecto del equipo, que atraviesa dificultades en la etapa actual.

Estas informaciones despertaron un amplio interés en los medios de comunicación turcos, especialmente porque Totti es considerado una de las leyendas más destacadas del fútbol italiano, después de haber disputado toda su carrera profesional con la camiseta de la Roma, antes de alejarse de los terrenos de juego, para que su nombre surgiera de forma sorpresiva como candidato a ocupar un cargo directivo en uno de los mayores clubes de Turquía.

Por su parte, el Fenerbahçe señaló en su comunicado oficial: "La información publicada hoy por el diario Sözcü (9 de noviembre de 2026) bajo el título (El alma futbolística del Fenerbahçe), que posteriormente difundieron otros medios de comunicación, y que afirma la incorporación de Francesco Totti a la dirección deportiva del club, carece de todo fundamento".

El club turco añadió: "Instamos a los medios de comunicación implicados a respetar los principios periodísticos y a actuar con responsabilidad", censurando la difusión de informaciones no contrastadas sobre el club, poniendo así fin a las especulaciones sobre la posibilidad de que la exleyenda de la Roma asumiera un cargo directivo dentro del Fenerbahçe.