El Fenerbahçe desperdicia una ventaja de 2-0 en la Champions League

El Fenerbahçe empató 2-2 el martes en su estadio ante el Slavia Praga después de haberse adelantado 2-0. No pudo resarcirse de la derrota por 6-0 ante el Aston Villa de la semana pasada, por lo que tampoco recibió un impulso de cara al gran duelo turco contra el Galatasaray del próximo lunes.

El equipo local tuvo un comienzo soñado. Oguz Aydin colocó el balón con una gran rosca en la escuadra izquierda y Mason Greenwood marcó con un potente disparo a corta distancia tras una buena jugada de Nélson Semedo. También hubo un contratiempo: Nathan Aké tuvo que retirarse por una lesión de rodilla antes de cumplirse los 20 minutos.

El Slavia Praga dejó atrás rápidamente su desastroso inicio y recortó distancias por medio de Lukas Provod. El gol llegó después de que Mattéo Guendouzi perdiera torpemente el balón en su propia área. Guendouzi, Aydin y Vedat Muriqi estuvieron cerca de marcar el tercer gol del Fenerbahçe, pero no hubo más tantos en la primera parte en Estambul.

Tras el descanso, los visitantes buscaron el empate y lamentaron que la defensa turca frenara por muy poco a Wiktor Nowak al cumplirse una hora de juego. Poco después, Romelu Lukaku sustituyó a Muriqi en ataque. Estaba claro que el Slavia Praga era el mejor equipo tras el descanso.

Los aficionados del Fenerbahçe empezaron a ilusionarse cada vez más con la victoria, aunque el Slavia Praga no se rindió en los minutos finales y aumentó mucho la presión. El lateral izquierdo Archie Brown estuvo activo por la banda izquierda, pero el ansiado 3-1 no llegó para los locales.

El Slavia Praga siguió buscando el ataque hasta el final, mientras que el Fenerbahçe apostaba sobre todo por el contraataque. El golpe acabó llegando para los turcos cuando Pavel Kacor batió a Ederson a corta distancia tras un centro medido desde la derecha. Otro revés para el Fenerbahçe en la Liga de Campeones.