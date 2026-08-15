El FC Volendam se ha rehecho de su falso arranque en la Eerste Divisie. Poco menos de una semana después de la derrota por 3-2 en casa del Jong PSV, el conjunto de Holanda Septentrional venció por 3-0 al TOP Oss. El suplente Alex Plat fue el gran protagonista con dos goles. El TOP, que en la primera jornada perdió por 1-2 ante el NAC Breda, sigue de momento sin puntuar.

El Volendam partía como clarísimo favorito para ganar el encuentro, lo que hizo aún más sorprendente que el TOP fuera el equipo más peligroso en el arranque. Así, Mauresmo Hinoke estrelló con clase un disparo con el exterior del pie en el poste.

El Volendam siguió mostrándose discreto, aunque sí hizo celebrar a sus aficionados al cabo de unos veinte minutos. Un balón rechazado cayó perfecto a los pies de Nordin Bukala, cuyo potente disparo se coló en la escuadra lejana.

El conjunto local, de forma llamativa, tuvo que apoyarse sobre todo en los contraataques. Así lo intentó Kayden Wolff, llegado del Jong Ajax, en una acción de este tipo con un disparo a contrapié que se marchó rozando el poste.

El Volendam se iba a marchar al descanso con ventaja, pero no sin preocupaciones. Tanto Déron Payne como Mawouna Amevor tuvieron que retirarse lesionados antes del descanso. Erik Schouten y Luca Blondeau entraron al campo en su lugar.

El TOP tampoco fue inferior durante mucho tiempo tras el descanso, pero al conjunto brabanzón simplemente le faltó calidad. El Volendam sí golpeó en el otro lado. Henk Veerman dejó el balón de cabeza servido en bandeja para Plat, que encontró la escuadra lejana: 2-0.

El Volendam jugó con bastante más confianza tras el 2-0 y fijó el resultado definitivo en 3-0 a diez minutos del final. Nick Doodeman puso el balón con precisión al primer palo, donde apareció Plat para definir con contundencia.