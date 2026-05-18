El FC Volendam, indignado por el mal comportamiento de los aficionados, impone una dura sanción

El FC Volendam está indignado por el comportamiento de sus propios aficionados durante el partido en casa del domingo contra el Telstar, que se perdió por 1-2. El decimosexto clasificado de la Vriendenloterij Eredivisie impone una dura sanción de cara a los play-offs, según informa ESPN.

Según el canal X de ESPN, el club castiga a sus seguidores con la prohibición de viajar a Tilburg para la final de los play-offs de la Keuken Kampioen. Tampoco se permitirá la entrada de hinchas del Willem II en Volendam para la vuelta, tras los disturbios del domingo.

El club emitió un comunicado en su web tras analizar los disturbios y subrayó: «Todas las partes rechazan enérgicamente los hechos».

Tras el encuentro, unos hinchas locales buscaron la confrontación con la policía e intentaron llegar hasta los autobuses de la afición visitante. En ese intento, no solo se enfrentaron a la policía, sino también a sus propios vecinos del pueblo. Eso hace que la violencia sea aún más dolorosa y grave», lamenta la directiva los disturbios, sobre todo porque aficionados, niños y vecinos del barrio se vieron envueltos en la violencia provocada por los seguidores del Volendam.

«Gente que solo quería volver a casa, llegar a su coche o que vive cerca del estadio se vio afectada por disturbios que nada tenían que ver con el fútbol. Hubo incidentes muy graves que pusieron en peligro la vida de personas inocentes».

Como medida inmediata, las autoridades locales han prohibido la asistencia de público visitante al partido del domingo entre FC Volendam y Willem II, y el club ha decidido no llevar a sus hinchas a Tilburg el miércoles para el primer duelo de la eliminatoria.

La directiva del club de este pueblo pesquero impondrá sanciones muy severas. «El FC Volendam condena enérgicamente estos hechos reprobables y hará todo lo posible por localizar y castigar a los responsables».

Días antes del clave duelo contra el Telstar, Ronald Koeman hijo, autor del penalti en el 88, denunció amenazas de esos mismos seguidores. «Me amenazaron antes del partido, es una pena. Nunca les he hecho nada, no merecía ese trato. Empezó sin más», declaró el portero, a quien lanzaron el insulto «cáncer Koeman» tras el gol en los últimos minutos, a De Telegraaf.

Los hinchas del FC Groningen tampoco son bienvenidos.

Tras el precedente del Willem II, los hinchas del FC Groningen tampoco podrán asistir el jueves al Kras Stadion para el duelo contra el Ajax en los play-offs europeos. El Orgullo del Norte muestra su indignación y estudia medidas.

«El FC Groningen ha sido informado por las autoridades de que no se admiten aficionados del club en el partido de play-off contra el Ajax, el próximo jueves en Volendam. El lunes recibimos la desagradable noticia de que nuestros seguidores no podrán viajar el jueves a Volendam para el play-off contra el Ajax por un puesto europeo», informó el club en su web.