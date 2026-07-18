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Jonathan van Haaster

Traducido por

El FC Volendam contacta al Ajax para fichar de nuevo al delantero, cinco años después

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K. Wolff

El Ajax y el FC Volendam negocian el traspaso de Kayden Wolff, según Tim van Duijn, de Voetbal International. El delantero podría volver a su antiguo club tras cinco años.

Wolff fichó por el Ajax en 2021 procedente del Volendam por unos cien mil euros, donde pasó por las categorías sub-17 y sub-18 antes de incorporarse al Jong Ajax.

El delantero, de 20 años, jugó 49 partidos con el filial, marcó 6 goles y dio 4 asistencias, pero nunca debutó con el primer equipo.

Ambos clubes ya cerraron un acuerdo satisfactorio la temporada pasada: el defensa Nick Verschuren llegó cedido al Volendam y allí progresó notablemente.

Su valor aumentó, lo que benefició al Ajax, que lo vendió este verano al Sparta de Róterdam por entre 800 000 y un millón de euros.

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Van Duijn añade que no sería descabellado un acuerdo con alto porcentaje de reventa, con lo que el Ajax aceptaría una cifra fija baja.

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