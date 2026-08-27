El FC Utrecht ya tiene nuevo delantero: un viejo conocido de la Eredivisie regresa a Países Bajos

El FC Utrecht se reforzará con Richie Omorowa, informa el sueco Expressen. El delantero sueco llega cedido desde el Samsunspor, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2030. Según De Telegraaf, el atacante será incorporado en principio para el Jong FC Utrecht.

Omorowa (22) no es, ni mucho menos, un desconocido en Países Bajos. El diestro disputó 53 partidos con el Excelsior entre los veranos de 2023 y 2025, periodo en el que firmó 13 goles y 3 asistencias.

Durante el último medio año, Omorowa fue cedido por el Samsunspor al Olympiakos Nicosia chipriota, donde no logró marcar en doce partidos. Sí dio una asistencia.

Omorowa se marchó del Excelsior al Samsunspor en 2025, pero, llamativamente, el sueco de raíces marfileñas aún no ha disputado ni un solo partido con el club turco.

Justo después de su llegada en 2025, fue cedido durante medio año al Degerfors IF. Tampoco allí Omorowa presentó grandes cifras: diez partidos, cero goles y una asistencia.

El entrenador del FC Utrecht, Anthony Correia, lleva ya tiempo queriendo dar la bienvenida a un nuevo delantero y ahora está prácticamente a punto de conseguirlo, aunque la confirmación oficial desde la ciudad de Utrecht aún está por llegar.

Cuando Omorowa dé el salto al primer equipo, competirá con David Min y Artem Stepanov. Este último es, por ahora, la indiscutible primera opción en la punta del ataque.

Omorowa también puede desenvolverse por las bandas y, de ese modo, le aporta al Utrecht la variedad necesaria en ataque. Por ahora se desconoce si el actual número quince de la Eredivisie también ha pactado una opción de compra. Omorowa tiene un valor de mercado de 375.000 euros.