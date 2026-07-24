Miguel Rodríguez está viviendo sus últimos días en el FC Utrecht. Según Matteo Moretto, de Marca y Voetbal International, el club de Utrecht está a punto de venderlo.

Miguel Rodríguez llegó hace dos años cedido por el Celta de Vigo. En su primera temporada en Utrecht causó tanta impresión que el club decidió ficharlo en propiedad.

El FC Utrecht pagó el verano pasado 2,5 millones de euros por el extremo derecho español, pero el Celta se quedó con el cincuenta por ciento de los derechos de traspaso del jugador.

Ahora, el Utrecht se acerca a un acuerdo con el Alavés para la venta de Rodríguez, que la pasada temporada lidió con frecuencia con las lesiones. El club español va a pagar cinco millones de euros por él.

Como el Utrecht solo tiene el cincuenta por ciento de los derechos de traspaso, el club obtendrá 2,5 millones de euros con la operación.

En total, Rodríguez disputó 64 partidos con la camiseta del FC Utrecht. En ellos logró marcar quince goles y repartir cuatro asistencias.