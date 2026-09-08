El FC Utrecht se pelea hasta rescatar un punto ante el Go Ahead Eagles en un Stadion Galgenwaard vacío

El FC Utrecht logró finalmente rescatar un punto del tramo restante del duelo suspendido ante el Go Ahead Eagles. En los últimos 25 minutos más el tiempo de descuento en el Stadion Galgenwaard, el Utrecht marcó dos veces más este martes por la tarde, por lo que el resultado final fue de 3-3.

El sábado por la noche todo se torció en la segunda parte durante el duelo entre el Utrecht y el Go Ahead. Con 0-3 en el marcador, gracias a los goles de Mathis Suray, Søren Tengstedt y Victor Edvardsen, aficionados del Utrecht se comportaron de forma indebida al lanzar fuegos artificiales al campo.

Como consecuencia, el duelo fue interrumpido temporalmente. Cuando el partido se reanudó, el Utrecht hizo el 1-3 por medio de Dani de Wit, pero justo después volvieron a lanzarse cosas al campo: esta vez, vasos.

No podía desligarse del dramático inicio de temporada del Utrecht, que en los primeros cuatro partidos de la nueva temporada solo había sumado un punto. Tras consultar con las autoridades locales, se decidió suspender definitivamente el partido.

No mucho después se supo que el duelo se completaría el martes por la tarde en un Galgenwaard vacío. El Utrecht tenía que intentar sacar al menos un resultado positivo de este duelo en un margen de 25 minutos más el tiempo de descuento.

Y lo logró. No mucho después de que Adrian Blake golpeara la parte superior del larguero con un disparo lejano, Matisse Didden marcó de cabeza a la salida de un córner: 2-3.

El Utrecht se libró cuando Vasilios Barkas evitó el gol en una ocasión de Mathis Suray, y justo antes del final recibió un penalti a favor. Alfons Sampsted cometió una falta sobre Blake, tras lo cual Artem Stepanov aprovechó la gran oportunidad y dio así finalmente un punto a su equipo: 3-3.