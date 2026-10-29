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imago-sport-1085217917.jpgANP
Bart DHanis
Traducido por

El FC Utrecht no convence en absoluto ante el Kozakken Boys, pero avanza en la Copa

Kozakken Boys vs FC Utrecht
Kozakken Boys
FC Utrecht
KNVB Cup

El FC Utrecht ganó este jueves por la noche 0-1 al Kozakken Boys. El equipo de Anthony Correia avanza así a la siguiente ronda de la Copa de los Países Bajos Eurojackpot.

En una primera parte de muy poca intensidad, Sergio Padt tuvo que intervenir por primera vez a los veinte minutos. El guardameta desvió un centro que había cambiado de dirección justo por debajo del larguero.

Poco después, el Kozakken Boys volvió a crear peligro. Un disparo de Milan van den Berg fue bloqueado y salió rozando el poste. El remate tras el saque de esquina posterior se marchó por muy poco por encima del larguero.

Cuatro minutos más tarde, el Utrecht apareció por primera vez en ataque. Oualid Agougil puso en el área un libre indirecto desde un costado del campo. Allí, Nikolas Panagioutou, completamente libre de marca, remató con acierto para hacer el 0-1.

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Tras el descanso, el Kozakken Boys volvió a tomar la iniciativa. El cuarto clasificado de la segunda división lo intentó varias veces y obligó a Padt a emplearse a fondo. Especialmente peligroso fue un disparo del suplente Mouad Hassan, pero Padt volvió a detenerlo.

En el minuto 84, el Utrecht pareció estar a punto de sentenciar el partido. Yoann Cathline dejó a Marius Broholm solo ante el portero, pero falló en la definición. El Kozakken Boys no lanzó una ofensiva final

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