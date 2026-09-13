El FC Utrecht logra in extremis su primera victoria de la temporada

El FC Utrecht logró este domingo in extremis su primera victoria de esta temporada en la Eredivisie patrocinada por Vriendenloterij. Fue Dani de Wit quien se convirtió en el gran héroe en el minuto 93 con una vaselina medida por encima del portero del Excelsior, Stijn van Gassel: 1-2.

Los visitantes de Utrecht, en busca de su primer triunfo, empezaron con fuerza y se lamentaron cuando Adrian Blake estrelló un balón en el palo en el segundo minuto. El Excelsior tampoco se quedó atrás y tuvo ocasiones por medio de Ágúst Thorsteinsson y Aymen Sliti. Sin embargo, los goles no llegaron para el conjunto local.

Fue precisamente el FC Utrecht el que rompió el empate en la recta final de la primera parte. Stepanov marcó a bocajarro, para alegría de los aficionados desplazados. Un mazazo para el Excelsior, que no supo reparar el daño antes del descanso.

Anthony Correia decidió introducir piernas frescas tras una hora de juego. Entre otros, Sem van Duijn y Yoann Cathline entraron al campo, mientras que Davy van den Berg rozó el gol con un disparo que se fue justo fuera para el equipo visitante.

El Excelsior siguió peleando y obtuvo su recompensa en el minuto 76. El activo Sliti anticipó un centro desde la derecha y después superó a Vasilios Barkas con un remate raso desde un ángulo difícil. La alegría era enorme en el autor del gol.

El conjunto de Róterdam creyó en el botín completo en casa y siguió poniendo en apuros al FC Utrecht. Sin embargo, fue De Wit quien sumió en el luto al equipo local con una vaselina por encima de Van Gassel en el tiempo de descuento.

Así pues, el sabor es amargo para el Excelsior, que logró rehacerse con mérito. El FC Utrecht está de fiesta y la próxima semana visitará al Feyenoord.