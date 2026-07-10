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El FC Utrecht ficha a un jugador del Inter para la Eredivisie

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Thomas Berenbruch, centrocampista alemán de 21 años nacido en Milán, fichará por el FC Utrecht procedente del Inter, según Voetbal International. Firmará pronto en el estadio Galgenwaard.

Su contrato con el Inter vence en 2029 y Transfermarkt lo valora en unos 10 millones de euros.

Hasta ahora solo ha disputado dos encuentros con el primer equipo del Inter, debutando hace dos temporadas ante el Feyenoord en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

Se desconoce el monto del traspaso. El director técnico, Jordy Zuidam, sigue activo: el viernes fichará también a Arthur Zagré, del Excelsior, por tres años.

Ambos se incorporarán pronto al equipo del nuevo entrenador, Anthony Correia. Antes ya habían fichado Kevin Paredes, Guus Offerhaus, Ferdinand Pohl, Jamie Schuldes y Emmanuel Chigozie Owen.

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Además, Ángel Alarcón, que estaba cedido, ha sido fichado definitivamente al FC Porto. Berenbruch deberá hacer olvidar a Gjivai Zechiël, que ha regresado al Feyenoord.

Zagé reemplazará a Souffian El Karouani, fichado por tres años por el Al-Qadsiah saudí.

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