El FC Utrecht ficha a un cuatro veces internacional estadounidense

El FC Utrecht ha anunciado el fichaje de Kevin Paredes. El lateral izquierdo estadounidense, con cuatro internacionalidades, llega gratis del VfL Wolfsburgo y firma un año de contrato, con opción a dos más.

Lateral izquierdo de 23 años, llega para sustituir a Souffian El Karouani, quien se marchó al Al-Qadsiah tras una campaña en la que sumó 18 asistencias en 50 partidos.

Se trata de un zurdo que, durante años, se consideró uno de los mayores talentos de Estados Unidos y en 2022 fichó por el Wolfsburgo procedente del D.C. United por siete millones de euros.

El Utrecht intentó ficharlo en préstamo justo después de su llegada al Wolfsburgo, pero su buen inicio de pretemporada lo impidió. Una grave lesión en el pie limitó su participación a 65 partidos, con 4 goles y 4 asistencias.

En Alemania debutó con la selección de Estados Unidos, con la que suma cuatro partidos, aunque no fue convocado al Mundial. La temporada pasada, afectada por su lesión, solo jugó ocho encuentros.

«¿Cómo me describiría? Como un lateral-ala», explica Paredes. «Alguien a quien le encanta ir al ataque. Alguien a quien le gusta correr, pero eso no significa que descuide el trabajo defensivo. Siempre soy disciplinado. Pero, por naturaleza, tengo un instinto de ir hacia delante».

Paredes está impaciente por empezar y manda un mensaje a los aficionados del FC Utrecht: «Venid al estadio y animadnos. Soy un jugador apasionado, me dejo llevar por el ambiente y adoro la energía del partido. Estoy deseando debutar».