El FC Twente ha perdido por 0-1 el partido de ida ante el FK Qarabag. Los Tukkers comenzaron el encuentro con intensidad, pero acabaron encajando una derrota por la mínima. En la vuelta, el equipo de John van den Brom deberá buscar su clasificación para la Conference League.

En un Grolsch Veste con gran ambiente, el Twente arrancó con un ofensivo contundente. A los cinco minutos, Bart van Rooij estuvo cerca de encontrar a Wout Weghorst con un peligroso centro. Después, el Qarabag ganó más control y posesión, pero el equipo de John van den Brom apenas concedió ocasiones. Así, Ruud Nijstad abortó por muy poco una peligrosa ofensiva azerbaiyana en su inicio.

A los 38 minutos llegó el primer verdadero peligro desde el pie de Marko Pjaca. Con un disparo raso al palo corto, estuvo a punto de sorprender al portero Martin Zlomislic. El Twente no logró transformar su dominio en grandes ocasiones de gol en la primera parte. Al borde del descanso, Lars Unnerstal tuvo que intervenir una vez más; el alemán tuvo que estirarse al máximo para mantener su portería a cero.

Robin Pröpper se quedó en el vestuario y fue sustituido por Max Bruns. Tras el descanso, su compañero Nijstad perdió el balón de forma descuidada, lo que permitió al Qarabag lanzarse hacia la portería de Enschede en una situación de superioridad numérica. Kady estrelló el balón en el palo corto. Poco después, un ataque azerbaiyano sí terminó con éxito.

Jaly Mouaddib se giró con clase y logró encontrar dentro del área al desmarcado Musa Gurbanli, que con mucha fortuna dejó el balón para Kady. Esta vez, el brasileño sí consiguió superar al guardameta alemán: 0-1. Justo después, el Twente tuvo una ocasión gigantesca por medio de Orjasaeter. El centro de Pjaca fue cabeceado fuera por muy poco desde corta distancia.

Al cumplirse la hora de juego, Weghorst, que tuvo poca participación, se marchó al banquillo. Su cambio fue recibido con una sonora ovación, tras lo cual su sustituto Sam Lammers entró al campo. El Qarabag, muy sólido en defensa, había sido superado en pocas ocasiones hasta ahora en las rondas previas, y el Twente también tuvo problemas para generar oportunidades. El área estaba llena de camisetas negras del equipo visitante, por lo que los Tukkers apenas encontraban espacios.

El Twente siguió apretando en busca del empate, pero el bloque bajo y compacto del equipo de Qurban Qurbanov resistió. El conjunto local se estrelló en cada ataque contra la defensa azerbaiyana, aunque sí logró encerrar al Qarabag. El Twente no consiguió igualar y viajará la próxima semana a Bakú, donde deberá remontar el 0-1 para lograr su clasificación para la Conference League.