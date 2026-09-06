El FC Twente se lleva un punto de Groningen gracias a Wout Weghorst

El FC Groningen empató 2-2 este domingo en casa ante el FC Twente. Wout Weghorst firmó poco antes del descanso el segundo tanto de los Tukkers, lo que permite a los visitantes llevarse un punto de vuelta a Enschede.

Mal inicio para el conjunto local: Etienne Vaessen entregó el balón directamente a Marko Pjaca, que aprovechó al máximo el error del guardameta del Groningen y marcó. El destacado Thom van Bergen igualó el marcador diez minutos después con un disparo potente desde el lado izquierdo del área.

El Groningen completó la remontada en el minuto 28. Tygo Land marcó a pase de Thijmen Blokzijl. El Twente reaccionó en el animado duelo y fue Weghorst quien empujó desde cerca el 2-2.

Tras el descanso, ambos equipos fueron en busca del gol de la victoria y se generaron ocasiones en las dos porterías. Weghorst estuvo cerca de su segundo tanto de la tarde a falta de un pequeño cuarto de hora para el final, pero su remate se marchó rozando el poste, para decepción del delantero del Twente.

Poco después de la ocasión fallada hubo un encontronazo entre Weghors y Vaessen, ya que este consideró que el delantero buscó el contacto con el portero de forma deliberada. Mientras tanto, ya había comenzado el tramo final y la emoción se mantuvo en el norte del país, con Jacob Ondrejka rozando el gol en la otra portería.

Lucas Vennegoor of Hesselink, que ya no tiene como competencia a Sam Lammers, marchado al PSV, entró al campo en el minuto 87. Solo se añadieron dos minutos de descuento, y eso no fue suficiente para que ninguno de los dos equipos se llevara la victoria.