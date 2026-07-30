El FC Twente ofrece un millón de euros por un delantero del Feyenoord

El FC Twente ha presentado una oferta por Jerayno Schaken, de 17 años, según informa De Telegraaf. El talentoso delantero milita actualmente en el Feyenoord Sub-21.

Schaken estuvo anteriormente en la cantera del Ajax, pero en 2019 se marchó gratis al sc Heerenveen. La temporada pasada llegó gratis a Varkenoord.

El hijo de Ruben Schaken tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028. A pesar de su juventud (17), ya es jugador del Feyenoord Sub-21.

El FC Twente incluso le ve ya como un jugador para el primer equipo. Según De Telegraaf, el director técnico Erik ten Hag ha ofrecido un millón de euros por el versátil delantero.

El FC Twente le ha prometido un puesto en el primer equipo, algo que en el Feyenoord esta temporada todavía no tiene a la vista.

Está por ver si el club de Róterdam aceptará la oferta llegada desde Enschede. En el Feyenoord, Schaken está considerado como uno de los mayores talentos del club.