El FC Twente presentó este viernes sus cuentas anuales de la temporada 2025/26. La principal conclusión es que los Tukkers lograron un beneficio neto de siete millones de euros en el ejercicio. Ese resultado se debe sobre todo a los traspasos, ya que los ingresos cayeron en 13,7 millones de euros.

«La temporada 2025/26 estuvo marcada por nuestros objetivos deportivos, la revisión del rumbo estratégico y el 60 aniversario», compartió el Twente a través de sus canales oficiales. «En los últimos años hemos trabajado en la recuperación y la construcción. Se ha sentado una base sólida».

«Se han sentado las bases para dar los siguientes pasos. Hemos salido al exterior con nuestro nuevo rumbo y un cambio en nuestros valores fundamentales. La ambición es la prioridad número 1 para el FC Twente y está clara: alcanzar de manera estructural la fase principal de una competición europea tanto con el equipo masculino como con el femenino».

Los ingresos de la temporada 2025/26 cayeron con respecto a la temporada 2024/25 en 13,7 millones de euros, hasta los 48 millones de euros. El club lo atribuye a no haber logrado disputar una fase principal europea con el equipo masculino. La caída de los ingresos de partido (2,9 millones menos) y del dinero en premios (10,6 millones menos) son las mayores causas directas del descenso de los ingresos.

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Los costes bajaron en 1,1 millones, hasta los 51 millones. «La bajada relativamente limitada de los costes se debe, por un lado, a un aumento planificado de los costes de personal y, por otro, a una caída de otros costes operativos por las menores cargas de organizar partidos europeos, tanto en casa como fuera», escribió el Twente.

Esto se traduce en un resultado operativo de explotación negativo de 3 millones. Pero gracias a las ventas de Sem Steijn, Carel Eiting, Mitchell van Bergen, Michel Vlap, Nikée van Dijk, Liv Pennock, Mats Rots, Alec van Hoorenbeeck y Bas Kuipers, sí se logró un beneficio por traspasos de 12,7 millones. Tras deducir impuestos (2,4 millones), el resultado neto asciende a 7 millones de euros.

El patrimonio neto ha aumentado así hasta los 49 millones de euros. «El club dispone de una base financiera sana», subrayó el Twente. «El capital circulante a fecha de balance ha aumentado en 9,3 millones, hasta situarse en un positivo de 14,8 millones, y la solvencia se mantuvo estable en el 47 por ciento».

«Para la temporada 2026/27, nuestra ambición es seguir en competición europea tras el invierno en la Conference League, clasificarnos para el fútbol europeo tanto con el equipo masculino como con el femenino y tener éxito en la competición copera. La próxima temporada también estará marcada por la realización del Topsport Campus Diekman y el mayor desarrollo del rumbo estratégico», concluyó el Twente.



