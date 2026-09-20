El FC Twente inflige al PSV su primera derrota de la temporada con una remontada sensacional

El FC Twente dio la sorpresa este domingo ante el PSV. El equipo de John van den Brom se vio durante mucho tiempo por detrás 1-2 en De Grolsch Veste, pero golpeó sin piedad en la recta final por medio de Wout Weghorst y Daouda Weidmann: 3-2. Así, el Twente inflige al PSV su primera derrota de la temporada en la Eredivisie.

Van den Brom introdujo un cambio con respecto al partido anterior y se decantó por Filip Thorvaldsen en lugar de Marko Pjaca. En el PSV, llamó la atención que Sven Mijnans comenzara en el banquillo pese a su hat-trick contra el Sparta Rotterdam: Peter Bosz apostó por Ricardo Pepi en punta, con Ivan Perisic y Ruben van Bommel en las bandas y Guus Til por detrás.

El PSV generó pronto el primer peligro, pero a los ocho minutos sufrió un duro contratiempo. Pepi cayó al suelo sin una razón clara y no pudo continuar, por lo que Mijnans entró pronto al terreno de juego. Poco después, el Twente aprovechó un buen momento: Younes Taha recibió el balón en sus pies y adelantó al conjunto local con el 1-0 a los catorce minutos.

El PSV tuvo mucho el balón en el primer cuarto de hora, pero le costó salir jugando ante la presión del Twente. Aun así, los de Eindhoven le dieron la vuelta por completo al partido en cuestión de minutos gracias a Til, que primero cabeceó con fuerza a la red un bonito centro de Mauro Júnior y tres minutos después volvió a golpear tras un buen pase de Paul Wanner. De ese modo, el PSV pasó de repente a mandar 1-2 en el minuto 29.

El Twente no se vino abajo tras ese doble golpe e intentó volver a aumentar la presión antes del descanso. Sondre Ørjasæter encontró espacio para el disparo, pero apuntó demasiado alto, mientras que Robin Pröpper también estuvo cerca del empate. El PSV resistió y se fue al vestuario con una ventaja mínima.

También tras el descanso se mantuvo el ritmo alto y ambos equipos tuvieron ocasiones. Ørjasæter disparó rozando el larguero y luego habilitó a Weghorst para rematar desde una posición prometedora, pero el delantero no encontró portería. En la otra área, Lars Unnerstall evitó con una gran parada a un cabezazo de Perisic que el PSV ampliara su ventaja.

Van den Brom decidió asumir más riesgos en la recta final y puso a su equipo a jugar con tres defensas. Esa apuesta ofensiva dio sus frutos en el minuto 79, cuando el Twente superó a la defensa del Eindhoven con rápidas combinaciones y Weghorst definió con frialdad ante Matej Kovar para el 2-2. Aunque en un principio se pensó en fuera de juego, el banderín se mantuvo abajo con acierto.

Cuatro minutos después, la situación empeoró todavía más para el PSV. Weidmann arrancó desde campo propio con una impresionante jugada individual, avanzó hacia la portería del equipo de Eindhoven y culminó él mismo la acción para el 3-2. El Twente mantuvo esa ventaja y completó así una remontada espectacular.

Gracias a estos tres puntos, el Twente asciende a la cuarta plaza de la clasificación y alcanza al PSV, tercero, a puntos.