El FC Utrecht logró el domingo por la noche una sorprendente victoria en la Eredivisie. El equipo de Anthony Correia se impuso por 1-2 en su visita al FC Twente gracias a dos magníficos goles de Ángel Alarcón. Así, el Twente dejó escapar la oportunidad de alcanzar el segundo puesto compartido en la Eredivisie.

El Twente comenzó bien el partido y sometió al Utrecht a una intensa presión. Pronto llegaron las primeras ocasiones, la más peligrosa de ellas un cabezazo de Daan Rots que se estrelló en el poste.

Después, el conjunto local tardó en encontrar la manera de abrir el marcador. Lo consiguió finalmente a mediados de la primera parte. Daouda Weidmann se zafó con habilidad de su rival y disparó con fuerza desde la frontal del área. El balón rozó en Matisse Didden, lo que contribuyó a dejar sin opciones al portero Sergio Padt: 1-0.

Fue un golpe para el Utrecht, que necesitó algunos ajustes de Anthony Correia en el descanso para reaccionar. Y en el minuto 47 llegó el empate: tras un taconazo de Arthur Zagré, Alarcón colocó el balón con un magnífico disparo en el palo largo.

La situación mejoró aún más para los visitantes. Tras un rápido contraataque, el balón llegó a Alarcón, que volvió a sorprender a Lars Unnerstall con un remate al palo largo. El Utrecht se puso así 1-2, y Alarcón se encargó de hacerlo notar.

El español celebró el gol efusivamente ante los aficionados más apasionados del Twente, lo que provocó que cayeran vasos al campo. El árbitro Allard Lindhout decidió detener el partido durante unos minutos, para enfado de Wout Weghorst. El delantero consideró que Alarcón había hecho gestos provocadores hacia la afición local.

En los últimos minutos, el Twente buscó el empate, pero el Utrecht consiguió mantener bastante bien cerrada su defensa. El equipo de Correia resistió y logró su segunda victoria consecutiva.