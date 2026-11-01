El FC Twente logró el domingo la mayor victoria de su historia. Los Tukkers se impusieron por nada menos que 0-9 (!) al Excelsior en una tarde histórica en Róterdam. Wout Weghorst firmó antes del descanso (0-5) su primer triplete en la Eredivisie. Sondre Ørjasaeter ya había dado cuatro asistencias en esa mitad. Tras el descanso elevó su cuenta a cinco, una cifra que nadie más había alcanzado en la Eredivisie en lo que va de siglo hasta este domingo. Solo la leyenda del Feyenoord Coen Moulijn había dado cinco asistencias en un partido de la Eredivisie, tanto en 1959 como en 1960.

El Twente pudo convertir el encuentro en una exhibición en parte gracias a Nesto Groen. El delantero del Excelsior golpeó en el hombro a Robin Pröpper con la pierna levantada y el árbitro Erwin Blank lo expulsó con tarjeta roja directa.

Siete minutos después llegó el primer gol del Twente. Ørjasaeter superó por la izquierda a su marcador y puso un centro preciso para Weghorst, que se impuso con facilidad a Jan Plug y marcó de cabeza: 0-1. El Excelsior, con diez jugadores, no pudo plantar cara al Twente.

Poco después de que se anulara por fuera de juego un gol de Thomas van den Belt, cerca de la media hora, los visitantes hicieron el 0-2. Rots pasó a Weghorst, que encontró a Younes Taha con un magnífico taconazo. Weghorst recibió de vuelta el balón y lo envió de primeras a Ørjasaeter, quien se lo cedió de nuevo al delantero tras su desmarque para que culminara la brillante jugada con un gol.

Unos minutos después, Weghorst completó su triplete. El delantero controló al estilo de Bergkamp un centro de Ørjasaeter, quién si no, antes de rematar con decisión con la derecha al palo corto. Una pérdida de Aymen Sliti propició la siguiente alegría para el equipo de Enschede. Van den Belt recuperó el balón y superó a Stijn van Gassel con una deliciosa vaselina.

El castigado Excelsior también encajó el 0-4 en el tiempo añadido de la primera mitad. Ørjasaeter se internó en el área y encontró la zurda de Rots, cuyo remate se coló en la escuadra del palo largo. Tras el descanso, el Twente siguió a lo suyo y el suplente Jordy Bawuah envió a la red un centro de Ørjasaeter, por supuesto.

Una mano desafortunada dio al Twente un penalti. Weghorst no dio ninguna opción a Van Gassel desde los once metros, antes de que Van den Brom lo sustituyera junto con Ørjasaeter. Tras otra mano del Excelsior, llegó un segundo penalti que esta vez convirtió Ramiz Zerrouki.

A diez minutos del final llegó también el 0-9. Rots controló a la media vuelta un pase de Van den Belt, dejó atrás a Van Gassel y marcó ante la euforia de los aficionados desplazados.