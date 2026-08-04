El FC Twente entró el lunes en el bombo del posible playoff de la Conference League y eso genera, lógicamente, expectación entre los aficionados, que podrían ilusionarse con una eliminatoria a doble partido ante el Dinamo de Kiev o el Qarabag FK. Sin embargo, el Twente prevé un escenario problemático.

El Twente se enfrenta el jueves al FC DAC 1904 Dunajská Streda en el partido de ida de la tercera ronda previa de la Conference League. Si supera a los eslovacos en la eliminatoria a doble partido, el Twente entrará en el playoff.

«Es muy prematuro, pero sabemos que hay muchos aficionados que intentan reservar su viaje rápidamente en caso de que el FC Twente se clasifique para los playoffs», escribió el club en un mensaje en las redes sociales.

«Es posible el siguiente escenario. Si el FC Twente logra ganar al DAC 1904 en dos partidos, el FK Qarabag es el rival y el Sabah FC pierde en la Q3 de la Liga de Campeones, entonces el partido de ida FK Qarabag - FC Twente no se jugará el jueves 27 de agosto, sino el miércoles 26 de agosto», señaló el Twente.

De este modo, el club espera evitar que los aficionados den por error una fecha equivocada del partido, se pierdan el encuentro y/o gasten dinero innecesariamente. El Sabah FC, procedente de Bakú, se enfrenta al danés Aarhus en la tercera ronda previa de la Liga de Campeones.

El Twente ha comenzado la temporada de forma decepcionante. En la segunda ronda previa de la Europa League cayó directamente en la eliminatoria a doble partido ante la potencia húngara Ferencváros (1-2, 2-2).

El Twente arranca el jueves ante el DAC 1904 con un partido en casa. Antes de la vuelta, una semana después, en el MOL Aréna, los Tukkers disputarán primero su primer partido de la Eredivisie de la temporada, en el Abe Lenstra Stadion ante el sc Heerenveen.