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Jonathan van Haaster
Traducido por

El FC Porto se quita por fin de encima el odioso cero tras una contundente victoria ante el Nápoles

FC Oporto vs SSC Nápoles
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El FC Porto ha conseguido por fin sus primeros puntos de la temporada en la Liga de Campeones. El equipo de Francesco Farioli derrotó 4-1 al Napoli en el Estádio do Dragão. Los centrales polacos Jan Bednarek y Jakub Kiwior marcaron de córner y fueron decisivos en la victoria ante el Napoli, que, al igual que el Porto y el Feyenoord, entre otros, suma tres puntos tras cuatro partidos.

El Porto lanzó casi de inmediato un serio aviso al Napoli por medio de Pepê, que marcó con un magnífico disparo que tocó el larguero antes de entrar. Sin embargo, el delantero se había adelantado un poco y estaba en fuera de juego. Borja Sainz no estaba en fuera de juego poco después, cuando su remate se marchó por centímetros por encima del larguero de la portería defendida por Alex Meret.

El merecido primer gol llegó pronto y nació de una jugada a balón parado. Bednarek quedó completamente libre en un córner lanzado por Gabri Veiga y cabeceó con contundencia a la red.

El Napoli fue entrando en el partido y, después de que Rasmus Højlund desaprovechara una primera ocasión, los italianos lograron marcar poco después. El portero del Porto, Diogo Costa, realizó dos grandes paradas ante los intentos de Antonio Vergara y Højlund, pero su defensa lo dejó vendido y no pudo hacer nada ante el tercer remate, de Scott McTominay.

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El Porto comenzó mejor la segunda parte y pronto avisó con un disparo de Veiga. La ocasión más clara de ese tramo fue para el exjugador del PSV Pablo Rosario, que recibió un balón servido a los pies por Matteo Politano y, a pocos metros de la portería, no logró batir a Meret.

El Porto siguió siendo superior y estuvo cerca de recuperar la ventaja por medio de Veiga, pero el desafortunado jugador creativo se topó con el larguero. En el minuto 70, por fin pudo celebrar un gol. La exestrella del Feyenoord Santiago Gimenez cedió el balón a un lado y Veiga definió: 2-1.

Diez minutos antes del descanso también marcó el segundo central del Porto. Kiwior cabeceó a la red un córner lanzado por el exjugador del Feyenoord Hwang In-boom: 3-1. En los últimos instantes llegó incluso el 4-1, gracias a un penalti transformado por el suplente Samu.

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