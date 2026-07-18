El FC Groningen se indigna tras la entrada a Hernes: «¡Una entrada realmente escandalosa!»

El sábado, en un amistoso cerca de Apeldoorn, el FC Groningen sufrió un susto cuando el centrocampista noruego Travis Hernes quedó tendido tras una dura entrada del lateral portugués Filipe Relvas.

En el minuto 55 del amistoso disputado cerca de Apeldoorn, el lateral izquierdo portugués del club griego derribó a Hernes cerca del centro del campo, que quedó tendido con evidentes muestras de dolor.

El árbitro Clay Ruperti le mostró la roja directa. Hernes recibió atención médica y, aunque sufrió dolor, evitó una lesión grave.

«Ahora sí que se ha liado la cosa en Wenum Wiesel. Una entrada verdaderamente escandalosa de Relvas sobre Travis Hernes ha sido sancionada con tarjeta roja. El locutor de la WWVA lo resume muy bien: “Esto es un recordatorio, es un partido amistoso. Por favor, comportáos”», publicó el canal X del FC Groningen.

Poco después, Oskar Zawada adelantó al Groningen, pero el AEK, con diez, remontó y ganó 1-2.