El FC Groningen se hace con una plaza en los play-offs; el Sparta cae ante el Excelsior

El FC Groningen se aseguró un puesto en los play-offs para competiciones europeas en la última jornada de la VriendenLoterij Eredivisie. Tras vencer al Heracles, el equipo de Dick Lukkien terminó noveno y accedió a la fase de clasificación. El Sparta Rotterdam, su rival directo, también aspiraba a ese noveno puesto, pero no logró imponerse al Excelsior.

Heracles - FC Groningen 1-2

El Groningen se adelantó a los 3 minutos: tras un despeje fallido de la defensa, David Van der Werff aprovechó el rebote y marcó el 0-1.

Quince minutos después, Mimeirhel Benita aprovechó un espacio tras la defensa y asistió a Tristan van Gilst, quien definió entre las piernas de Etienne Vaessen: 1-1. Así se llegó al descanso.

Diez minutos después del descanso, Rente entró por derecha y cedió a Land; el balón rebotó en un defensa y entró: 1-2.

Así, el Groningen cumplió y vio cómo su rival directo, el Sparta, perdía en casa ante el Excelsior. El 21 de mayo, el FC Groningen visitará al quinto clasificado, el Ajax.

Sparta – Excelsior 2-3

Sparta aún aspiraba a los play-offs de la Europa League, pero dependía de Groningen y debía ganar a Excelsior. A los quince minutos, esa ilusión recibió un duro golpe.

Tras una jugada preparatoria de Mike van Duinen, que protegió el balón con habilidad, Gyan de Regt se llevó el esférico a toda velocidad y centró. El defensa del Sparta Giannino Vianello introdujo el balón en su propia portería: 0-1.

Cinco minutos después del descanso, el Excelsior marcó el segundo: Van Duinen falló el remate de un centro de De Regt, pero el lateral izquierdo Arthur Zagré aprovechó el rebote: 0-2.

Sin embargo, el conjunto de Maurice Steijn respondió al instante: Shunsuke Mito se adentró con habilidad y, cuando iba a rematar, fue derribado. El árbitro no pitó y el balón quedó a los pies de Ayoni Santos, quien disparó con fuerza para recortar distancias: 1-2.

No obstante, la ilusión duró poco: en el 62’, Noah Naujoks cabeceó un córner de De Regt al primer palo y batió a Drommel: 1-3.

En el 90’, Milan Zonneveld recortó distancias y luego le anularon otro tanto, insuficiente. El 2-3 final dejó el triunfo en Spangen.