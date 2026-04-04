El FC Groningen logra una victoria muy reñida en un campo en el que nunca antes había ganado

El FC Groningen logró el sábado por la noche una reñida victoria por 0-2 a domicilio ante el Telstar. El equipo de Dick Lukkien se adelantó en una sólida primera parte gracias a un gol de Dies Janse y sentenció el partido en los últimos minutos con un tanto de Jorg Schreuders. Con este resultado, el Groningen se mantiene en décima posición, en plena lucha por las plazas de play-off, mientras que el Telstar sigue justo por debajo de la zona de descenso, en decimosexta posición.

Desde el saque inicial en el Sportpark Schoonenberg se desarrolló un duelo animado, en el que ambos equipos buscaban el ataque. El Telstar tuvo algo más de posesión del balón en la fase inicial, pero no se crearon grandes ocasiones. El FC Groningen se hizo notar por primera vez a los diez minutos por medio de Thom van Bergen, aunque eso aún no se tradujo en un gol.

Pasada media hora, el Groningen creó la primera ocasión de peligro del partido. Tygo Land disparó con fuerza desde lejos, pero el portero Ronald Koeman Jr. realizó una gran parada. Poco después, el Telstar se vio obligado a realizar un cambio tras la lesión de Nökkvi Thórisson.

En el minuto 32, el Groningen rompió por fin el empate. Un cabezazo de Dies Janse pareció ser despejado sobre la línea en un primer momento, pero tras la intervención del VAR se comprobó que el balón había traspasado completamente la línea: 0-1. Poco después, Janse estuvo incluso a punto de marcar su segundo, pero Koeman Jr. evitó que el daño fuera mayor.

El Telstar intentó remontar antes del descanso y tuvo una buena ocasión por medio de Sem van Duijn tras una pérdida de balón descuidada de Tika de Jonge. Sin embargo, su disparo se fue fuera, por lo que el Groningen se fue al vestuario con ventaja. El juego fue de un lado a otro en la primera parte y ofreció mucho espectáculo.

Tras el descanso, el partido siguió igual, con ocasiones para ambos equipos. El Groningen tuvo oportunidades de ampliar la ventaja por medio de Younes Taha y Jorg Schreuders, pero Koeman junior se interpuso en el camino en ambas ocasiones. Por otro lado, Van Duijn remató de cabeza por encima del larguero tras un saque de esquina.

A mitad de la segunda parte, el Groningen no logró sentenciar definitivamente el partido. Primero, Taha volvió a toparse con el portero y, en el rebote, Van Bergen no consiguió meter el balón en la portería vacía. Poco después, el suplente Willumsson estuvo a punto de marcar el 0-2, pero, una vez más, Koeman junior mantuvo a su equipo en el partido.

En los últimos compases, el Telstar lo dio todo y Vaessen tuvo que intervenir para detener un disparo de Brouwer. En el tiempo de descuento, el Groningen sentenció el partido con un contraataque fulminante. Van Bergen pasó el balón a Schreuders, quien remató a bocajarro: 0-2. Con ello, el equipo de Lukkien logra una importante victoria en un campo en el que nunca había ganado en la máxima categoría.