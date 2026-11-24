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El FC Groningen ha causado sorpresa e indignación entre los jugadores del Ajax, según contó Mike Verweij en Kick-of, el pódcast de fútbol de De Telegraaf. El club ha inmortalizado en el túnel de jugadores, mediante una imagen, el empate 2-2 ante el Ajax de hace dos temporadas.

Hace dos temporadas, el Ajax dejó escapar el título de la VriendenLoterij Eredivisie en Groningen. El equipo de Ámsterdam estuvo mucho tiempo por delante, 1-2, pero Thijmen Blokzijl marcó el 2-2 en el tiempo añadido.

Así, el PSV superó al Ajax en la clasificación y el equipo de Eindhoven acabó proclamándose campeón de los Países Bajos.

El FC Groningen, que no obtuvo ningún beneficio de aquel partido, lo ha inmortalizado ahora en los pasillos del estadio, frente al vestuario visitante, según Verweij.

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Según el periodista que sigue al Ajax, la imagen de aquel partido ayudó al equipo en su visita al FC Groningen (2-5) el mes pasado.

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«El Ajax no atravesaba un buen momento. Tenía que ganar en Groningen. En cuanto Davy Klaassen vio esa imagen, echó humo por las orejas y se empeñó aún más en ganar», concluyó.

La victoria en Groningen marcó el inicio del cambio de rumbo del Ajax. Después ganó, por este orden, al Atalanta, al Sparta, al AZ y al FC Midtjylland. Empató 2-2 ante el FC Twente y el pasado fin de semana derrotó 3-0 al ADO Den Haag.

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El FC Groningen no atraviesa un buen momento. El pasado fin de semana perdió el Derbi del Norte ante el sc Heerenveen (1-3).

El club ocupa ahora la décima posición, con quince puntos en trece partidos. El Telstar, decimosexto, ha sumado solo cinco puntos menos.