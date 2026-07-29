El FC Groningen ficha a un jugador que la temporada pasada jugó en el Feyenoord

Malcolm Jeng ya puede considerarse casi jugador del FC Groningen. El defensa está pasando actualmente el reconocimiento médico con el Orgullo del Norte, según informa Mounir Boualin.

Jeng, que la temporada pasada jugó cedido en el Feyenoord, llegará al Groningen en calidad de préstamo por una temporada procedente del Stade Reims, con opción de compra.

Si el defensa sueco supera el reconocimiento médico, será jugador del Groningen. La información no aclara a cuánto asciende la opción de compra. Según Transfermarkt, Jeng está valorado en dos millones de euros.

El defensa de 21 años fue traspasado en enero de 2025 al Reims desde el Sirius sueco por 2,5 millones de euros.

El Feyenoord lo cedió la temporada pasada desde el club francés, pero en Róterdam apenas tuvo protagonismo en De Kuip por una grave lesión en el tendón de Aquiles.

Tras un año en Róterdam, su balance fue de dos partidos oficiales. Con el Reims solo jugó en cuatro ocasiones.