El FC Dordrecht ficha de improviso al sucesor de Dirk Kuijt, procedente del Ajax

Paul Nuijten es el nuevo entrenador del FC Dordrecht, según anunció el club este viernes por la noche. Rescindió su contrato con el Ajax, que vencía en 2027. Poco después, el Dordrecht lo presentó como sucesor de Dirk Kuijt.

Firma un contrato de dos años y se incorpora de inmediato al club de la Keuken Kampioen Divisie.

El brabantino, de 33 años, sustituye a Kuijt, quien se marchó al Fenerbaçe como asistente de Ismail Kartal.

Por un momento se barajó a Rick Adjei, segundo del Go Ahead Eagles, pero finalmente no se concretó.

El viernes por la noche se anunció su desvinculación de mutuo acuerdo con el Ajax, y poco después los «Schapenkoppen» confirmaron su fichaje.

El técnico se muestra orgulloso de su nombramiento. «Estoy inmensamente contento y agradecido por tener esta oportunidad en el FC Dordrecht. Es un club con identidad propia, aficionados comprometidos y mucha ambición. Soy consciente de la responsabilidad que conlleva este cargo y estoy deseando estar a la altura junto con los jugadores y el cuerpo técnico».

En 2024 llegó a De Toekomst como técnico del Ajax Sub-17. Tras dirigir al Sub-19, fue asistente de Fred Grim en el primer equipo. Cuando Grim regresó a la cantera, Nuijten se hizo cargo del Jong Ajax. Ahora prefiere un nuevo reto en Dordrecht.