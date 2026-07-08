El FC Copenhague y adidas presentan la impresionante equipación local para la temporada 2026-27, inspirada en el escudo histórico de la ciudad

Un diseño arraigado en la historia heráldica de Copenhague

La camiseta de local 2026-27 rinde homenaje a Copenhague. Tras el rediseño del escudo por la agencia danesa Kontrapunkt en 2024, los símbolos heráldicos se convirtieron en el eje de su estética. Por primera vez, se han bordado directamente sobre la tela, aportando textura a la historia del club.

Mads Jefsen Poulsen, director de marketing del F.C. Copenhague, lo resume así: «Los símbolos del escudo renovado reflejan nuestra tradición, pertenencia y vínculo con la ciudad. Llevarlos en el centro de la nueva camiseta muestra al mundo quiénes somos y de dónde venimos».

Descifrando los símbolos de los Leones

La camiseta es blanca, pero al acercarse se distinguen cascos y cañones que evocan a los antiguos defensores de la ciudad y leones que representan la fuerza de ambos primeros equipos. También se añaden un puente de piedra —que evoca el plano urbano— y olas que recuerdan su condición de puerto clave, elemento ya visto en la equipación de visitante 2024/25.

Las torres recuerdan el skyline de la ciudad, mientras que los tambores evocan el ambiente de los días de partido en Parken. En conjunto, la camiseta une la pasión de la afición con la historia urbana.

FCK

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Adidas aporta un toque global a la identidad local.

La colaboración entre adidas y el FC Copenhague sigue ampliando los límites del diseño de equipaciones, combinando tecnología de alto rendimiento con una narrativa local a medida. Al trasladar los símbolos heráldicos del escudo e integrarlos en el propio tejido de la camiseta, las Tres Rayas han creado una equipación que parece hecha a medida para los fieles del Parken. El resultado es una camiseta que mantiene el aspecto limpio y tradicional del club, al tiempo que ofrece un acabado complejo y moderno al observarla más de cerca.

«El FC Copenhague tiene una identidad clara, y el diseño lo refleja. Al inspirarnos en los símbolos del escudo del club —símbolos vinculados a la propia Copenhague—, hemos creado una camiseta auténtica que destaca en todo el mundo», afirma Henrik Hallberg, director de Marca y Comunicaciones de adidas. Los aficionados podrán adquirirla en fckfanshop.dk a partir del 10 de julio de 2026.