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El legendario exportero del Bayern de Múnich y expresidente de su junta directiva, Oliver Kahn, se ha mostrado muy crítico con las recientes declaraciones del presidente honorario del club, Uli Hoeneß, sobre la situación de Jamal Musiala.

Un club no debería «actuar como si cumplir el contrato que él mismo firmó fuera un acto de especial humanidad. El club no compró solo el rendimiento. También compró el riesgo», escribió Kahn en LinkedIn en referencia a las controvertidas declaraciones de Hoeneß del pasado fin de semana.

«A los clubes les gusta llamarse familia. El problema surge cuando se habla de familia mientras no cuesta nada y se habla de cifras en cuanto empieza a salir caro», prosiguió Kahn con sus críticas.

Hoeneß había sido preguntado en el programa «Sonntags-Stammtisch» de BR por la manera en que el Bayern de Múnich está gestionando la enfermedad de Musiala. Como se sabe públicamente desde la pretemporada de verano, el mediapunta padece una disfunción neurológica que puede provocarle breves crisis de ausencia. Dos de esas crisis, en los amistosos contra el RB Leipzig y el 1. FC Heidenheim en agosto, provocaron que Musiala se desplomara. Desde entonces se ha vuelto a aumentar la dosis de su medicación y no se han producido más episodios de ese tipo.

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Bayern de Múnich: ¿qué dijo Hoeneß sobre Musiala?

En referencia al elevado salario que contempla el contrato de Musiala, Hoeneß habló de un «dilema» y explicó: «Tiene una enfermedad que no es curable sin más, pero que puede controlarse razonablemente con medicación. Pero si alguna vez volverá a tener el nivel de rendimiento que tenía...». Con esas palabras, el dirigente del Bayern expresó públicamente sus dudas sobre Musiala. «Pero ahora sigue cobrando. Imagínese que el Bayern de Múnich cuestionara ahora su contrato y dijera: “Lo que puede rendir ahora ya no es lo que figuraba en el contrato...”».

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Aunque Hoeneß lo planteó como una hipótesis, el mero hecho de que se pronunciara así sobre la situación del internacional alemán provocó críticas, a las que ahora se ha sumado Kahn. Los responsables de un club de élite como el Bayern tienen que «traducir a las personas en cifras», consideró el exdirigente de 57 años, que presidió la junta directiva del club entre 2021 y 2023. Pero la «pregunta decisiva» es «si aún son capaces de hacer la traducción a la inversa. ¿Siguen viendo a la persona detrás del activo que deja de rendir? ¿Apoya el club al jugador o solo cumple su contrato?».

Getty Images

En cambio, a Kahn le parece natural que se pueda debatir internamente en el Bayern la situación contractual de Musiala. «No es cínico plantear esas preguntas. No plantearlas sería poco profesional», afirmó. Según se informa, el contrato actual de Musiala, que firmó en febrero de 2025 y que lo vincula al club hasta 2030, reporta al jugador de 23 años un salario de hasta 30 millones de euros anuales, incluidas las primas.

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Jamal Musiala es baja por lesión en el Bayern desde finales de septiembre

Una vez controlada su enfermedad, Musiala disputó a principios de septiembre su primer partido oficial de la temporada y mostró un buen nivel, con un total de tres participaciones directas en goles en el encuentro de la Liga de Campeones contra el Bodö/Glimt (5-0, un gol) y en la Bundesliga frente al Union Berlin (7-0, un gol y una asistencia).

Después, Musiala debía ser titular con Alemania en el debut del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, contra Países Bajos a finales de septiembre, pero sufrió una lesión muscular durante el calentamiento. El jugador, que ha disputado 46 partidos con la selección alemana, es baja desde entonces y podría volver a los terrenos de juego tras el actual parón de selecciones.