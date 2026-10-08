Tanto Olise como el máximo goleador Harry Kane “quieren seguir mucho tiempo en el Bayern de Múnich”, dijo Rummenigge a ran. Sin embargo, a diferencia de Olise, Kane sí está realmente a las puertas de una ampliación de contrato hasta 2029. Sky informó recientemente de un avance en las negociaciones.

“Espero y también estoy muy convencido de que Harry renovará su contrato pronto. Y que Michael sea el siguiente. Me gustaría que siguiera mucho tiempo en el Bayern”, dijo el hombre de 71 años, que junto al presidente de honor Uli Hoeneß sigue teniendo una gran influencia en el club muniqués, aunque la gestión operativa está ya en manos del director deportivo Max Eberl, el director de fútbol Christoph Freund y el entrenador Vincent Kompany.

En referencia a las dos grandes estrellas del equipo, Rummenigge subrayó la suerte que tiene el Bayern de Múnich de contar en sus filas con jugadores que son candidatos a ganar el Balón de Oro: “Son jugadores de clase mundial, ¡y esos no crecen en los árboles!”.

¿Qué le exige Michael Olise al Bayern de Múnich?

Una vez quede cerrada la renovación de Kane, las negociaciones con Olise deberían ganar velocidad. Así lo informó recientemente Sport Bild. Hasta ahora, la parte del jugador, encabezada por el agente Glen Tweneboah, no habría dado señales de querer ampliar el contrato vigente hasta 2029. Mientras tanto, el Bayern pretende seducirlo con un nuevo contrato hasta 2032, que convertiría a Olise, si firma el próximo verano, en el mejor pagado absoluto del equipo. Así lo informa Sky.

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Según esa información, Olise incluso tendría un salario anual superior al de Kane y Jamal Musiala, cuyos ingresos rondarían los 25 millones. Esto significa que Olise pasaría a ser incluso el jugador mejor pagado en la historia del club.

Su salario anual actual asciende, según se informa, a 14 millones de euros. Con ello, según el reporte, el Bayern espera una decisión rápida por parte de Olise. Mientras tanto, también los observadores del Real Madrid darían por hecha una renovación de Olise en Múnich, según se señala en la información.

Sin embargo, desde el entorno del jugador de 24 años se escucha que una firma solo se produciría con la garantía de una cláusula de rescisión. Olise ya se había asegurado una cláusula de ese tipo en su exclub Crystal Palace, que finalmente el Bayern de Múnich ejecutó en el verano de 2024 por 53 millones de euros. En su contrato actual, no obstante, y pese a los rumores internacionales recientes, no existe una cláusula así, como confirmó entre otros el director deportivo Max Eberl.

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¿Le reportará algún día Michael Olise 200 millones de euros al Bayern de Múnich?

Sin embargo, los tiempos en los que el Bayern rechazaba por principio las cláusulas de rescisión quedaron atrás hace tiempo. Kane también disponía de una estrategia de salida de este tipo y, supuestamente, también en su nuevo contrato insistiría en ciertas condiciones. Se habla de una puerta trasera para un traspaso a la Premier League y de un llamado matching right para su exclub Tottenham Hotspur.

De cuánto sería la cantidad de traspaso fijada que desearía la parte de Olise solo puede especularse actualmente. Pero una cifra por encima de la barrera de los 200 millones parece de todo menos irreal. Al fin y al cabo, Olise pertenece desde hace tiempo a los mejores jugadores ofensivos del mundo, como está demostrando de forma impresionante también en la todavía joven temporada.

Sin embargo, hasta una decisión definitiva todavía debería pasar bastante tiempo. En septiembre, Eberl ya marcó una dirección. “Deberíamos saber de aquí al próximo verano si por su parte hay una tendencia a renovar o no”, dijo a Sport Bild.

Ya alrededor del Mundial se había hablado de un gran interés del Real Madrid, que sin embargo no llegó a concretarse. Mientras tanto, según Sky, el club blanco da por hecho que Olise renovará en Múnich. También el Liverpool estaría muy interesado en el futbolista diferencial, mientras que el Manchester City, a raíz del escándalo financiero, probablemente quede por ahora fuera de la carrera por el jugador estrella.

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