El FC Barcelona toma medidas drásticas para el duelo de la Champions League contra el Feyenoord

El FC Barcelona toma medidas adicionales para el duelo de la Champions League contra el Feyenoord. Los catalanes quieren evitar que aficionados de Róterdam se sienten en las gradas locales.

Los aficionados del Feyenoord compran con frecuencia entradas sueltas para sectores locales, tanto en Países Bajos como en el extranjero. El Barça quiere evitar que hinchas desplazados del Feyenoord acaben entre los seguidores locales poniendo todas las entradas a nombre de una persona.

Posteriormente, los auxiliares comprobarán en los accesos del Camp Nou si los aficionados utilizan realmente una entrada que esté a su propio nombre. Además, el FC Barcelona quiere realizar controles durante el partido para evitar que aficionados del Feyenoord acaben sentándose igualmente en las gradas locales.

La zona visitante está agotada y el Feyenoord contará con el apoyo de 2.986 aficionados en Barcelona. Todos los nombres son conocidos por el club y por las autoridades españolas.

El estadio todavía no está agotado. Una de las razones es la hora temprana de inicio, las 18.45, que para los estándares españoles es bastante pronto. Eso generó para los aficionados del Feyenoord la posibilidad de hacerse con las entradas sobrantes para las gradas locales, pero el Barcelona intenta ahora atajarlo de raíz.

El FC Barcelona endureció su política de acceso para visitantes desde 2022, después de que el Eintracht Frankfurt viajara a la ciudad catalana con más de 35.000 aficionados. Eso provocó disturbios en el estadio y sus alrededores. Contra el Newcastle United volvió a ir mal la pasada temporada, ya que aficionados ingleses lograron hacerse con entradas destinadas a seguidores del Barça.

El Camp Nou se encuentra actualmente en obras y tiene capacidad para 62.000 aficionados. Cuando esté terminado el tercer anillo, el club podrá recibir a 105.000 aficionados. Para el duelo contra el Feyenoord del próximo miércoles, en cualquier caso, el Barcelona prefiere curarse en salud.