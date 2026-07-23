Karim Adeyemi ha firmado un contrato hasta mediados de 2031 con el FC Barcelona, según ha hecho oficial el club catalán. El campeón de España paga alrededor de 30 millones de euros por el extremo procedente del Borussia Dortmund.

El Dortmund rechazó una primera oferta, pero finalmente cedió. El Barcelona paga una cantidad fija de 22 millones de euros, con bonus adicionales de siete millones de euros.

Adeyemi coincidirá en el Barcelona con Hansi Flick, quien le hizo debutar con la selección alemana. El entrenador apostó internamente por la llegada del atacante, que ha firmado por varios años.

El Barcelona habla en su página web de una «opción ofensiva emocionante y versátil». Adeyemi puede desempeñarse en ambas bandas y también puede ser utilizado como delantero centro. Es muy rápido y tiene un potente disparo con la pierna izquierda.

Adeyemi desempeñó un papel importante en la clasificación para el pasado Mundial. A pesar de ello, el atacante no fue seleccionado por Julian Nagelsmann para la fase final, que para Alemania terminó muy pronto.

El nuevo fichaje del Barcelona jugó 146 partidos con la camiseta del Dortmund. En esa etapa marcó 36 goles y Adeyemi firmó 25 asistencias. En total, el extremo estuvo cuatro temporadas al servicio del BVB.

Adeyemi es el segundo fichaje para la próxima temporada. Anteriormente, Anthony Gordon fue incorporado desde el Newcastle United por 80 millones de euros.