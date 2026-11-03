El FC Barcelona se resarce tras los batacazos ante el PSG y el Real Madrid

El FC Barcelona derrotó este martes al Aston Villa por 3-0 en el Spotify Camp Nou, en la Champions League. Un impulso para el equipo de Hansi Flick tras los recientes descalabros ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Frenkie de Jong comenzó en el banquillo de los catalanes

El Barcelona tuvo un inicio de ensueño en casa. Lamine Yamal aprovechó un error del Aston Villa en la salida de balón y adelantó a los locales en el minuto siete. Unos minutos después, Ian Maatsen vio una tarjeta amarilla, una advertencia para que el lateral izquierdo tuviera cuidado.

El Aston Villa intentó hacerse con más control del partido y lamentó que Joan García, portero del Barcelona, detuviera con una gran parada un potente disparo de Johan Manzambi . El conjunto catalán mantuvo el 1-0 en casa hasta el descanso.

La tarea de los visitantes ingleses se complicó aún más cuando un disparo de Raphinha, desviado en su trayectoria, acabó en la portería: 2-0. Un duro golpe para el Aston Villa, que el próximo fin de semana visitará a un Manchester United en horas bajas.

El Barcelona sentenció el partido bajo la lluvia a los 65 minutos. Raphinha calculó bien un balón largo desde atrás y definió con calma. El Aston Villa quiso marcar el gol del honor, y Leon Goretzka estrelló un remate de cabeza en el poste.

Unai Emery decidió dar entrada a Tammy Abraham en los minutos finales en sustitución de Nicolas Jackson. Para entonces, De Jong ya estaba sobre el campo con el Barcelona. El neerlandés sustituyó al exhausto Pedri para disputar los últimos 20 minutos.

Una noche bastante sencilla, por tanto, para el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Un buen ensayo general para el gran duelo del domingo contra el Atlético de Madrid en LaLiga. Los madrileños ocupan el segundo puesto, a dos puntos del líder, el Barcelona.