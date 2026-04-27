El FC Barcelona se interesa por una estrella indiscutible de la Eredivisie: «De una categoría innegable»

El sábado, en el gran derbi Ajax-PSV, representantes de Arsenal, Chelsea y Barcelona seguirán a Mika Godts.

El sábado, ante el NAC Breda, lo confirmó: protagonizó una jugada individual espectacular que culminó con el 0-2. Ese gol lo puso en el mapa internacional. «La gente verá el vídeo y comprobará que ya lleva dieciséis goles y once asistencias», añade Goodijk.

A los tres se suman Manchester United, Manchester City y Bayern de Múnich, lo que anuncia una batalla por su fichaje este verano.

«Godts no solo es un placer para la vista, sino que también tiene todas las estadísticas», dice Goodijk. Esta temporada, el belga lidera la Eredivisie en ocasiones creadas y regates completados, y destaca por su inmediatez y creatividad.

Con 16 goles y 11 asistencias en 29 partidos, es el jugador más valioso de la VriendenLoterij Eredivisie.

Su contrato con el Ajax vence en 2029, pero Goodijk advierte que, tarde o temprano, el club deberá aceptar una oferta irrechazable.