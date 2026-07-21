Varios medios coinciden: el club fichará cedido a Mikayil Faye, del Stade Rennes francés. Pasará el reconocimiento médico en los próximos días.

Puede actuar como central o lateral izquierdo, lo que resuelve dos necesidades del Núremberg y de su técnico, Miroslav Klose. Varios defensas dejaron el club de Segunda División este verano.

A sus 22 años, el senegalés ya tiene una carrera agitada: en 2024 pasó del Barcelona al Rennes por 10,3 millones de euros, y los catalanes se reservaron una opción de recompra de 25 millones. Además, se reservaron un 30 % de los derechos de una futura venta.

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Nuevo fichaje del 1. FC Núremberg: Faye aún no ha convencido.

Sin embargo, hasta ahora Faye no ha estado a la altura de las expectativas, por lo que su paso a la 2.ª Bundesliga no sorprende. Tras una primera temporada decepcionante en Rennes, con pocos minutos, fue cedido a la Cremonese de la Serie A la temporada pasada, donde solo disputó ocho partidos. El Barça lo fichó en 2023 por 1,5 millones al NK Kustosija de Croacia y lo incorporó a La Masia.

El FC Barcelona fichó a Rayan Ghrieb (1. FC Magdeburg, 0,6 millones de euros), Xaver Kiefersauer (1860 Múnich II, 75 000 euros), Alexios Kalogeropoulos (Olympiakos de El Pireo, sin coste de traspaso), Sigurd Haugen (1860 Múnich, sin coste de traspaso), Fynn Otto (SC Verl, sin coste), Giannis Masouras (Omonia Nicosia, sin coste) y Can Moustfa (Energie Cottbus, traspaso desconocido), el FCN ya se ha reforzado con numerosos jugadores para la próxima temporada.