El FC Barcelona recupera el orgullo tras los varapalos ante el PSG y el Real Madrid

El FC Barcelona ganó este martes por 3-0 al Aston Villa en el Spotify Camp Nou en la Liga de Campeones. Una inyección de moral para el equipo de Hansi Flick tras los recientes descalabros ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Frenkie de Jong empezó en el banquillo del conjunto catalán y entró tras el descanso.

El Barcelona tuvo un inicio de ensueño en casa. Lamine Yamal aprovechó un error del Aston Villa en la salida de balón y adelantó a los locales en el minuto siete. Pocos minutos después, Ian Maatsen vio una tarjeta amarilla, una advertencia para que el lateral izquierdo anduviera con cuidado.

El Aston Villa intentó hacerse con un mayor control del partido y lamentó que Joan García, portero del Barcelona, detuviera con una gran parada un potente disparo de Johan Manzambi . El conjunto catalán mantuvo el 1-0 en casa hasta el descanso.

La tarea de los visitantes ingleses se complicó aún más cuando un disparo desviado de Raphinha acabó en la portería: 2-0. Un duro golpe para el Aston Villa, que el próximo fin de semana visitará a un Manchester United que no encuentra el rumbo.

El Barcelona sentenció el partido bajo la lluvia en el minuto 65. Raphinha calculó bien un balón largo desde atrás y definió con tranquilidad. El Aston Villa quiso al menos marcar el gol del honor, y Leon Goretzka estrelló un cabezazo en el poste.

Unai Emery decidió dar entrada a Tammy Abraham en los últimos minutos en sustitución de Nicolas Jackson. Para entonces, De Jong ya estaba sobre el césped con el Barcelona. El neerlandés sustituyó al agotado Pedri para disputar los últimos 20 minutos.

Fue, por tanto, una noche bastante sencilla para el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Un buen ensayo general para el gran duelo del domingo contra el Atlético de Madrid en LaLiga. El conjunto madrileño ocupa la segunda posición, a dos puntos del líder, el Barcelona.